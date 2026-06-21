スウェーデンを圧倒したチームに貢献したデヨング(C)Getty Images決勝トーナメント進出に大きく前進する快衝撃だった。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2戦で、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1と勝利。勝点を「4」として同組首位に躍り出た。【動画】やっぱりガクポだ日本戦で牙をむいたドリブラーの圧巻ゴールを見るやはりオランイェ（オランダ代表の愛称）は強い――