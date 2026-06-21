日本戦後に噴出した批判に猛反発！ 5発大勝に貢献のオランダ代表MFが異論「サッカーを分かっていない人が多すぎる」【W杯】
スウェーデンを圧倒したチームに貢献したデヨング(C)Getty Images
決勝トーナメント進出に大きく前進する快衝撃だった。
現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2戦で、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1と勝利。勝点を「4」として同組首位に躍り出た。
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やはりオランイェ（オランダ代表の愛称）は強い――。そう強く印象付けられる一戦だった。17分までにブライアン・ブロビーの2ゴールで先行した精鋭軍団は、2-0で迎えた後半もスウェーデンを圧倒。47分と57分にそれぞれコディ・ガクポがゴールネットを揺らして趨勢を定めた。
59分にアンソニー・エランガのゴールで1点を失ったオランダだったが、試合終了間際の89分にクライセンシオ・サマービルのミドルシュートでダメ押し点をゲット。危なげない試合運びで欧州勢対決を制した。
日本代表との大会初戦では2度のリードを追いつかれ、勝点2を失っていたオランダ。試合後には「理解しがたいほど腰が引けていた」（日刊紙『De Telegraaf』）と母国でも猛批判を受けたが、今試合では最後の最後まで攻め手を緩めず。見事に修正した形だ。
当然ながら世間からの“逆風”はチームにも届いていた。ゆえに5得点での大勝で選手たちからは、自信を漲らせる言葉が飛んだ。試合後に公共放送『NOS』のインタビューに応じたフレンキー・デヨングは「勝利には満足しているよ。5-1は紛れもなく良いし、何より説得力のある結果だ」と力説。そして、日本戦と比べて「良かったと思う。スウェーデンは日本よりもスペースを与えてくれたからやりやすかった」と分析し、世間に強いメッセージを発信した。
「僕らはできるんだよ。なんだって可能だ。それなのに、サッカーのことを何も分かっていない人がすごく多い気がするよ。ただ見ているだけで、実際には何も分かってないんだ。僕の役割ははっきりしている。僕は前線の深い位置にボールを供給しないと言われるけど、それは違うよ。そう言っている人は試合を、サッカーを深く見てない。要するに試合次第、展開次第なんだ」
世間の声を“机上の空論”と言わんばかりに一蹴した名手デヨング。彼を中心に自信を取り戻したオランダが、グループFの主権を握った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]