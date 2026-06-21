上田、鎌田、伊東がゴールを挙げ、チュニジアに快勝した(C)Getty Imagesワールドカップの通算1000試合目となる、節目のメモリアルマッチ。チュニジア代表とのグループ2戦目に挑んだ日本代表が、見事な勝利を収めた。【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーン試合が動いたのは、開始早々の4分だ。ピッチ中央で鎌田大地がワンタッチで前方へと送ると、上田綺世が中央に折り返したボールを田中碧が収める。その