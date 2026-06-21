栗山米菓は、米菓のロングセラーブランド「星たべよ」が発売40周年を迎えたことを記念して4月からパッケージを順次リニューアルし、新キャラクター「ほしほし」を誕生させた。以降、「ほしほし」がかわいらしく動く新CMを公開し、星にちなんだ豪華賞品が当たる「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を7月31日まで実施。7月3日から9月30日にかけては「日本一の星空」で知られる長野県阿智村（あちむら）で阿智昼神観光局と