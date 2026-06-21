現在放送中の特撮ドラマ『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』に高鳴 寿（タカナリ・コトブキ）役として出演中の谷田ラナが6月15日(月)発売の『週刊プレイボーイ26号』のグラビアに登場！同時にデジタル写真集『君は太陽』も発売した。その反響を受けて、誌面に掲載されたグラビアインタビューの拡大版を公開。本日放送された最新話の裏話をはじめ、『ギャバン』にまつわるエピソードをたっぷりと。また、家族とのほっこり話や