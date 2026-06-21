タレントの手越祐也が6月20日、自身のInstagramを更新。大阪滞在中のオフショット動画を公開し、話題を呼んでいる。「手越さんは《大阪2Daysの合間、街を歩いたりご飯食べたり。やっぱ大阪の空気が大好きだなって再確認した時間でした》と投稿。動画には、大阪の街を散策する姿や焼肉店で食事を楽しむ様子などが収められていました。ライブのステージ上で見せるはなやかな姿とはひと味違う、自然体な表情が印象的で、ツアーグッ