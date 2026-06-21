タレントの手越祐也が6月20日、自身のInstagramを更新。大阪滞在中のオフショット動画を公開し、話題を呼んでいる。

「手越さんは《大阪2Daysの合間、街を歩いたりご飯食べたり。やっぱ大阪の空気が大好きだなって再確認した時間でした》と投稿。動画には、大阪の街を散策する姿や焼肉店で食事を楽しむ様子などが収められていました。ライブのステージ上で見せるはなやかな姿とはひと味違う、自然体な表情が印象的で、ツアーグッズの『SUPERSTAR』Tシャツを着て街を歩く姿から、全国ツアーの合間のオフ時間を満喫している様子が伝わってきました」（スポーツ紙記者）

そんななか、多くのファンの目を引いたのが右腕に刻まれたタトゥーだ。手越は独立後、自身のタトゥーについて隠すことなく発信してきた。

「今回の動画では、右上腕と右手首付近に刻まれた2か所のタトゥーを確認することができます。右上腕には牙をむいた口元をモチーフにしたデザインが施されており、下唇部分には『HONEYYY』の文字が刻まれています。

『HONEYYY』は、手越さんのファンネームとして知られる言葉で、従来の“HONEY”に自身の名前である“Yuya”、さらに“Yourself（あなた自身）”の意味を掛け合わせた造語です。ファンとの絆を象徴するワードを身体に刻んだ姿からは、独立後も変わらないファンへの深い思いがうかがえます。また、右手首付近にはハートとバラを組み合わせたタトゥーも確認でき、ワイルドで大人びた雰囲気を醸し出していました」（芸能記者）

しかし、今回の動画でファンの心を最もつかんだのは、そのタトゥーでもなかったようだ。

「動画では、駄菓子コーナーの前で足を止め、真剣な表情でうまい棒を選ぶ姿が映し出されています。どの味にしようか悩むように商品を見つめる様子は、タトゥーをまとったワイルドな印象とは対照的で、まるで遠足前の小学生のような無邪気さがただよっていました。こうしたギャップこそが、ファンを惹きつける手越さんの魅力なのでしょう」（同前）

コメント欄には、その姿を絶賛する声が続出している。

《うまい棒を選んでるところ可愛いすぎるぅぅぅ》

《ヤバい！かわいいかわいいかわいい！！うまい棒買うの？食べるの？》

《こういうオフショットをUPしてくれるのはめちゃくちゃ嬉しい〜》

ファンネームを刻んだタトゥーで大人の色気をただよわせながら、最後はうまい棒選びに夢中になる一面を見せた手越。ワイルドさと親しみやすさが同居するオフショットは、ファンにとってたまらない投稿となったようだ。