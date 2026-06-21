タレントの中山秀征が6月20日に放送された『シューイチ』（日本テレビ系）の生放送を途中退席し、話題となっている。「中山さんは日本時間の21日にメキシコでおこなわれる『FIFAワールドカップ2026 北中米大会』の日本対チュニジア戦を現地で観戦しに向かうため、途中退席しました。番組は午前5時55分スタートですが、およそ2時間後の7時55分ごろにスタジオをあとにしています。中山さんは『寝る時間はおそらく飛行機の中だけ』