今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！6月18日（木）放送の「3次審査」2日目の様子を振り返る。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、飯島颯（SUPER★DRAGON）、郄田彪我（Sakurashimeji）、EIKU（ONE N’ ONLY）。【動画】合宿審査でリーダーが涙…EBiDAN新グループオーデ