【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が6月24日にソロとして約10年ぶりにリリースするCDシングル「人誑し / ひとたらし」の表題曲「人誑し / ひとたらし」のMVが6月23日21時より桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが発表された。あわせてMVのティザー映像も解禁された。 ■MVティザー映像はTVアニメ『あかね噺』最終回のテレビCMとして初解禁！ 「人誑し / ひとたらし