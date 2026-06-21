桑田佳祐、最新シングル「人誑し / ひとたらし」表題曲MVプレミア公開決定！MVティザー映像解禁

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桑田佳祐が6月24日にソロとして約10年ぶりにリリースするCDシングル「人誑し / ひとたらし」の表題曲「人誑し / ひとたらし」のMVが6月23日21時より桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが発表された。あわせてMVのティザー映像も解禁された。

■MVティザー映像はTVアニメ『あかね噺』最終回のテレビCMとして初解禁！

「人誑し / ひとたらし」は「AKANE On My Mind～饅頭こわい」と共にテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング、エンディング主題歌として書き下ろされたもの。アニメ主題歌完全書き下ろしは、桑田佳祐のキャリア史上初。

CDシングルには哀愁と祝祭感が交差する「南谷ミュージック・シティー」に加え、カンロとのタイアップ楽曲4曲を収録した全7曲入りになっている。

そして、桑田佳祐公式YouTubeチャンネルで、公開されたMVティザー映像は、6月20日に放送されたTVアニメ『あかね噺』最終回のテレビCMとして初解禁されたもの。

MV本編から桑田佳祐が赤いスポーツカーで高速道路を駆け抜けるシーンが収められている。サングラスをかけた桑田が颯爽と走り抜けるその先には何が待ち受けているのか。6月23日21時のMVの公開を楽しみに待ちたい。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 2026 特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp