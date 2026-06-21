多大なインパクトを遺した巨匠伝説的な自動車デザイナー、マルチェロ・ガンディーニ氏は、イタリアを代表する数々の名車をデザインしたほか、イタリア国外のクルマも数多く手掛けてきた。【画像】ランボルギーニの歴史に燦然と輝くスーパーカー【ランボルギーニ・ミウラを詳しく見る】全24枚トリノ出身のガンディーニ氏は、同時代で最も多作で影響力のある自動車デザイナーの1人として知られている。1960年代半ば、デザイン会社