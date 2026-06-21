マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、世間を騒がせたワードの奥を読み解く【バズワード検証】をお送りする。NHK放送文化研究所が16日に公表した「2025年国民生活時間調査」をきっかけに、「テレビ離れ」という言葉がトレンドにも上がるなど、SNSをにぎわせた。同調査によると、平日に15分以上リアルタイムでテレビを視聴した人の割合が、16〜19歳で27％、20代で33