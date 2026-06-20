アイドルグループのa+（アルファプラス）が20日、初のファンミーティング『Who is the Leader?』をZepp Shinjuku (TOKYO)で開催した。 イベントでは、夏らしい花柄の新衣装や、5日にデジタルリリースされた新曲『君が好きな青い浴衣』の初パフォーマンスを含む全8曲が披露された。また、ファンネームが「ちあーず」に決定したことや、ゲーム企画なども行われた。 イベント名の通りログインして続きを読むThe post 11人組アイドルグ