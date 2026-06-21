ウィリアム皇太子が村のパブを存続させるため、個人的に寄付を行った。皇太子はおよそ3年間にわたって閉業した後、売りに出されていた英ウィルトシャー、セミントンにあるパブ、サマーセット・アームスを守ろうとするキャンペーン団体への手紙の中、そうしたパブは「生命線」であると称賛。1000ポンド(約21万4000円)を寄付したという。 【写真】ウィリアム皇太子故ダイアナ妃との花咲く野原での思い