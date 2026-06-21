1995年の放送開始から30年、ついに1000回――きょう21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00〜)は、放送1000回記念SP。城島茂がビッグサプライズを用意し、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、高地優吾が勢ぞろい。番組史上初となる6人そろっての田植えに挑む。(前列左から)藤原丈一郎、城島茂、高地優吾(後列左から)松島聡、森本慎太郎、横山裕○『鉄腕DASH』で6人が一堂に会するの