私には、25歳になる知的障害を伴う自閉症の息子がいます。2歳3カ月のときに、正式に診断を受けました。 【画像】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある“行動”です（5つ）「特別支援学校に入ったら、もう支援級には移れないのではないか」保護者から、このような質問を受けることがあります。地域によっては「ほぼ不可能」と言われることもあり、不安に感じている人も多いようです。確