相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。6月21日（日）の同番組では、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）、あばれる君と千葉県多古町へ。多古米の産地として知られるこの町で、今が旬の“そら豆”を堪能する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！千葉県は、そら豆の収穫量が全国第2位。まず相葉らは、農家さんの畑でそら豆を収穫する。若いそら豆は空に向かって