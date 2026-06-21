相葉雅紀「大好きなんだよね」今が旬の“そら豆”、その本来の濃いうまみに驚き！

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。

6月21日（日）の同番組では、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）、あばれる君と千葉県多古町へ。

多古米の産地として知られるこの町で、今が旬の“そら豆”を堪能する。

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千葉県は、そら豆の収穫量が全国第2位。まず相葉らは、農家さんの畑でそら豆を収穫する。

若いそら豆は空に向かって上向きに伸び、豆が大きくなるにつれて下向きに。さらに、さやの筋に黒い斑点が現れたら食べ頃の合図だと学ぶ。

収穫後は、採れたてのそら豆をさやごと網で焼く「焼きそら豆」に挑戦。皮が真っ黒になるまで焼くことで、中は蒸されたようにみずみずしい仕上がりに。

味付けなしでそのまま味わうと、「大好きなんだよね、そら豆」（相葉）、「これはうまい！」（小峠）と、そら豆本来の濃いうまみに一同驚くことに。

焼くだけで絶品の採れたてそら豆。番組では、農家さん直伝のアイデアレシピで、旬のおいしさを味わい尽くす。

◆相葉が悩めるサッカー少年にエール

また、番組恒例企画「釜−1グランプリ」も開催。現在11連勝中の「勝浦タンタンメン風釜飯」に挑むのは、ドイツのソウルフードをアレンジした「カリーヴルスト釜飯」。

ソーセージにカレー風味のトマトソースをかけた定番料理を、ザワークラウトや冷凍皮付きポテトなどとともに炊き込んだ洋風釜飯だ。

試食した一同は「めちゃくちゃうまい」（相葉）、「これは強いぞ」（あばれる君）と高評価。はたして、11連勝中の王者を止めることはできるのか？

そして調理の合間には、農家さんの子どもから相葉に「サッカーの試合で練習通りの力を出すにはどうしたらいいですか？」と相談が持ち掛けられる場面も。

真剣な悩みに耳を傾けた相葉は、「1回試合で失敗しているなら、それが経験になるから次はうまくいく。今まで通り練習していれば大丈夫！」と、少年の背中を優しく押す。

さらに、視聴者からは「カーナビなどの保護フィルムを、はがすか？」という質問も。あばれる君の失敗談や相葉の意外なこだわりで、和やかなトークが展開される。