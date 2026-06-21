独身時代は当たり前のようにこなせていた「週5日・1日8時間労働」も、子育てが始まった途端に無理ゲーと化す。結局、母親側が働き方を変えて帳尻を合わせるしかないのが現実だ。投稿を寄せた京都府の40代女性（医療・福祉・介護／年収150万円）は、小学生の娘を育てている。現在の職場には12年勤務しているが、出産後はパートに切り替えて働いているという。「8時間労働では間に合わず、習い事の送迎もできません」フルタイムで働