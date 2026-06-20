オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、今大会初勝利を目指すスウェーデン代表戦に向けて自身の采配面の改善を意識している。『ESPNオランダ』が伝えている。FIFAワールドカップ2026でグループFに属するオランダ。今大会初戦となった日本代表戦では2度のリードを守り切れず、勝ち点2を失う2−2のドローに終わった。同試合に関しては守備面で献身性に欠けるメンフィス・デパイをリードの状況で投入したことや、その