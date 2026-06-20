玉森裕太主演でおくる7月５日スタートの新ドラマ「マイ・フィクション」（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）。平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。 そんな物語を彩る主題歌が、今年デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2の『My Affection』に