玉森裕太主演でおくる7月５日スタートの新ドラマ「マイ・フィクション」（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）。平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。

そんな物語を彩る主題歌が、今年デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2の『My Affection』に決定！

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大切な人を想う真っ直ぐなラブソング『My Affection』が主題歌に決定！

6月20日に開催されたKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』初日の北海道公演にて、「マイ・フィクション」の主題歌を担当することが解禁された。

『My Affection』（読み：マイ・アフェクション）は、サスペンス・ラブストーリーであるドラマ「マイ・フィクション」の“愛”の感情にフォーカスを当てて書き下ろされた楽曲。

愛は記憶と結びついている。大切な人を想う今日一日を、また明日も重ねていく。

愛しさが大切な人へと向かう時、実は自分自身がその愛しさに包まれている――。

「誰かを想う」優しくてあたたかい感情を、デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2がストレートに届けるハートウォーミングな楽曲に仕上がっている。

楽曲の注目ポイントについて、玉森は「とにかくストレートな歌詞がポイント。特に“愛をそっとくれた人” “君に会えたこの世界で”という歌詞がお気に入り」と語り、「サビ頭の”愛しても愛しきれないほどに”もいいよね」(二階堂高嗣)、「最後の”今日も明日も好きだよ“という歌詞も」(宮田俊哉)と、メンバーからも続々と好きな歌詞があがるほど、歌詞にも注目してもらいたい楽曲だ。

また、本作が記憶にまつわる物語であることにちなみ、メンバー７人に“忘れたくないKis-My-Ft2としての記憶”について尋ねると、玉森は「沢山あるけど、デビューが決まってデビューイベントを恵比寿ガーデンプレイスでやったことですね」とコメント。

メンバーからも「やったね」と懐かしい声があがり、「ローラースケート履いてね」（横尾渉）、「ファンのみんなが集まってくれたよね」（二階堂）と、当時の想い出を振り返った。

また、藤ヶ谷太輔は「あと東京ドーム（でのライブ）とか？」と回顧。「当時、最速記録もいただいたよね」（千賀健永）、「CDデビューから18日後で東京ドームに立たせていただいて」（宮田）と続き、藤ヶ谷は「ファンの皆さんが作ってくださった記録ですね」と、グループの大切な記憶を語った。

ファンと共に歩み、今年15周年を迎えるKis-My-Ft2が贈る、究極のラブソング『My Affection』は、6月29日（月）深夜0時より、各音楽配信サービスにてデジタルリリースとなる。ドラマ「マイ・フィクション」のサスペンス・ラブストーリーの世界観と、どう融合していくのか。ドラマとあわせて、ぜひご注目を。

さらに、主題歌解禁にあわせて主題歌入りのロングPRを公開！ 玉森演じる主人公・伊川が、激変した日常に翻弄される緊迫感のあふれる映像となっている。平和な日常から一変、不可解な状況に巻き込まれていく様子が描かれる中、物語の鍵となる“ある事件”や、最後には伊川が涙を流す様子も…？

新カット満載の映像を、 TVer番組ページや各SNSでぜひチェック！

“おかしいのは誰？” 光と影が交差するメインビジュアル公開！

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主題歌解禁とあわせてドラマのメインビジュアルも公開！ それぞれが別々の方を向き、どこか不気味な雰囲気が漂うティザービジュアルから一変。全員がこちらを真っ直ぐに見据え、何かを企んでいるかのような、サスペンスを加速させるビジュアルに仕上がった。

「おかしいのは、自分か、まわりか、この町か。」というキャッチコピーでは、世界から忘れ去られ翻弄される主人公の苦悩が垣間見えるが、「すべてを操った“誰か”がいるー」という言葉の意味とは？ 仲睦まじく手を繋ぐ親子の影、そして映し出されたふたつの手の影は、何を意味しているのか？ この中に真実を知る人物は存在するのか？ 予測不能なサスペンス・ラブストーリーに乞うご期待。

第１話の場面写真を先行公開！

第1話の放送に先駆け、場面写真を先行公開！

突然不可解な状況に巻き込まれていく伊川(玉森裕太)と、それを取り巻く登場人物たちが映し出される。それぞれの表情の理由は、ぜひ第1話でご確認を。

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番組情報

「マイ・フィクション」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

2026年７月５日よる10時15分スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

公式HP https://www.asahi.co.jp/myfiction/

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr9at5vz94

出演者のスペシャルインタビューを配信中！ぜひお気に入り登録を。

【キャスト＆スタッフ】

出演：

玉森裕太 森川葵 宮澤エマ ジャンボたかお（レインボー） 結城萌 三浦獠太

国仲涼子 ・ 佐戸井けん太 野村周平

脚本：山岡潤平

演出：有働佳史 松嵜由衣 宮岡太郎