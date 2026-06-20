【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERの最新アルバム『人生』6月24日リリースに先駆け、全曲トレーラー映像がYouTubeにて公開された。 ■『人生』という作品の全体像を感じることができる必見映像 公開されたトレーラー映像では、アルバムに収録される全楽曲の一部をいち早く聴くことができる内容となっており『人生』という作品の全体像を感じることができる。 本作には、