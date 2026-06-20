雨の日に洗濯物を室内干しにした際、生乾き臭が気になることはありませんか。臭いの発生を防ぐ方法について、クリーニング事業を展開する白洋舎の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】室内干しの「生乾き」を防ぐ！クリーニング店が伝授する“3つの裏技”公式アカウントは「（洗濯物に）水分が残ったままの状態が長いと雑菌が増殖しやすくなります」と説明。生乾き臭の解決策として、次の3つの方法を紹介