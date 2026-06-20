子どもが巣立って家にいる人が減ると、家事のやり方も自然と変わっていくもの。ごはんや洗濯物の量も一気に減りますよね。ここでは子どもが独立してから「変えてよかった」と感じた家事をご紹介します。元祖節約主婦として知られ、家事コツを発信している若松美穂さん（50代）にお聞きしました。1：洗濯物が減ってから「サッと手洗い」がちょうどよい子どもたち2人が独立し、同居人数が減ったわが家。大人だけの暮らしが始まると、