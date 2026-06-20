【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの木村柾哉が、「Let Me Fly~その未来へ~ (Piano Ver.)」を公開した。 ■木村柾哉がセンターを務めた思い出深い楽曲 今回、木村がピアノソロバージョンで披露した「Let Me Fly~その未来へ~」は、INIが誕生するきっかけとなった日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のテーマソング。オーディション時に木村がセ