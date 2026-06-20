INI木村柾哉、グループ誕生のきっかけとなったテーマソングをピアノバージョンで披露！「またしっかりと歩んでいけるように」

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INIの木村柾哉が、「Let Me Fly~その未来へ~ (Piano Ver.)」を公開した。

■木村柾哉がセンターを務めた思い出深い楽曲

今回、木村がピアノソロバージョンで披露した「Let Me Fly~その未来へ~」は、INIが誕生するきっかけとなった日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のテーマソング。オーディション時に木村がセンターを務めた思い出深い楽曲で、6月13日にグループ結成5周年を迎えたINIとMINI（ファンネーム）にとって原点ともいえる特別な曲だ。

INIのリーダーであり、切れ味抜群で見る者を惹きつける天性のパフォーマンス力でダンスの印象が強い木村は、2025年9月に開催したINIのバンテリンドーム ナゴヤ公演ではバンドユニットを組み、キーボードを担当。このことをきっかけに本格的なレッスンを受け始め、ライブで初めて演奏姿を披露したことが話題になっていた。

その後も練習に励み、本映像では幻想的で温かみのある空間の中、まるで自分自身とも静かに向き合うかのように、真摯にピアノと向き合い、一音一音心を込めて丁寧に思い出の楽曲を奏でている。

パフォーマンス、演技、そしてピアノ演奏と様々な挑戦を続けながら、原点に立ち返り、これまでの感謝を込めつつもこれからの未来への希望を感じさせる、そんな表現者としての木村柾哉に、今後も期待が高まる。

■木村柾哉 コメント

この曲を弾こうと思ったきっかけはINIが結成5周年を迎えることでした。

ここまで11人肩を並べて歩んでこられたこと、オーディションの時からスタッフのみなさんや家族、友人、そしてMINIのみなさんにたくさん支えられながら活動できたことに感謝しています。

5年も経てば初心も忘れてしまいそうになりますが、改めて当時の思い出や感情を思い出しながらまたしっかりと歩んでいけるようにという願いを込めて弾きました！ ぜひ！

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.09.16 ON SALE

SINGLE「ANTHEM」

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/