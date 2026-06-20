子どもたちの膝の上に抱っこされた猫さんたち。そのまま手あそび歌が始まると…？子どもたちと猫さんたちの触れ合いの様子を収めた投稿は、記事執筆時点で43万回以上再生。「お利口すぎ」「やられ慣れてる笑」といった声が寄せられています。 【動画：ネコを膝の上に乗せ、『手遊び歌』をする子供たち…とんでもなく可愛い『平和な光景』】 抱っこされた猫さんたち Instagramアカウント「こそひつサン♪」に投稿されたのは