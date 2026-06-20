子どもたちの膝の上に抱っこされた猫さんたち。そのまま手あそび歌が始まると…？子どもたちと猫さんたちの触れ合いの様子を収めた投稿は、記事執筆時点で43万回以上再生。「お利口すぎ」「やられ慣れてる笑」といった声が寄せられています。

【動画：ネコを膝の上に乗せ、『手遊び歌』をする子供たち…とんでもなく可愛い『平和な光景』】

抱っこされた猫さんたち

Instagramアカウント「こそひつサン♪」に投稿されたのは、子どもたちと猫さんたちが織りなす、癒やされる光景です。

ある日、子どもたちの膝の上に「ステラ」ちゃんと「ルナ」ちゃんが仰向けに抱っこされていました。無防備にお腹を見せるポーズではありますが、嫌がる素振りはまったくなかったといいます。

歌に合わせて可愛くポーズ

子どもたちは、それぞれ猫さんたちを抱っこしたまま、「あったま、かた、ひざ、ポン♪」と手遊び歌を歌い始めたといいます。さらに、歌詞に合わせて猫さんの手を頭、肩、膝、拍手の順番で動かし始めたそうです。

何度か繰り返したあと、最後に「手は耳～♪」と締めくくられ、ステラちゃんの可愛らしい決めポーズがアップに。見ているだけで口角が上がるような光景を見せてくれました。

途中からは、男の子に抱っこされた「サンタ」くんも参加し、3組で楽しいお遊戯が繰り広げられたのです。

可愛すぎる「ねこの幼稚園」にほっこり

撮影していたママさんは、目の前に広がる可愛すぎる光景に笑いが止まらなくなってしまったそう。まるで「ねこの幼稚園」のようだったといいます。最後は、愛らしいポーズを見せてくれた猫さんたちと子どもたちに感謝をして締めくくられたのでした。

投稿には、「｢笑ってないで助けてくれませんか？｣と、｢うぅ～やめろ～｣と、｢もう何も考えまい…｣がいる」「猫さん達お利口すぎる」「やれる範囲の動きで優しさが伝わる♡」「こんなに心許してくれるなんて普段から優しく大切に触れ合ってきたんでしょうね」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「こそひつサン♪」では、今回登場したステラちゃん・ルナちゃん・サンタくんと子どもたちの楽しい日常を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こそひつサン♪」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。