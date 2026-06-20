エイチ・アイ・エス（HIS）は、「スーパーサマーセール」で、「国内タイムセール」を6月19日正午から30日午前10時まで開催する。東京/羽田発着の飛行機利用ツアーでは、沖縄3日間が19,800円から、大阪・京都・奈良3日間が19,800円から、札幌2日間（プレミアホテル中島公園札幌泊）が21,800円から、福岡2日間（JAL利用）が22,800円からなど。バスツアーや添乗員同行ツアー、宿泊も対象となっている。また、配布中の各種クーポンの利