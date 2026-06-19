【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・青木陽菜がここまで「ロック」の似合うアーティストだったとは思わなかった。いや、正しくは「知ってはいたけれど想像を遙かに凌駕していた」という表現の方が合っているかもしれない。音源での印象とはまた異なる、バンドマンとしての風格が、5月31日のワンマンライブを観て感じられたのだ。2023年、ソロでの音楽活動をスタートした頃の彼女は、アコギでの弾き語りをメインにライブ