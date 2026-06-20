ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、妻・真美子さんの第2子出産に立ち会うため、19日（日本時間20日）の本拠地オリオールズ戦のスタメンを外れたことが明らかに。MLB Japanは公式X（旧Twitter）で、「大谷翔平選手が真美子さんの第2子出産のため今日のスタメンを外れました近く戦線に復帰するとの見込みですご無事の出産をお祈りします」投稿した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実