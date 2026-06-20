ユニフォームの耐久性が物議、モロッコとチェコの選手に悲劇

北中米ワールドカップ（W杯）の舞台で、各国のユニフォームの耐久性を巡る問題が浮上している。

ドイツメディア「Sky Sport」が報じた。同メディアは「不測の“裸”に！ ユニフォームのクオリティーチェックが本格化している」と見出しを打ち、試合中に起きたユニフォームの破損トラブルについて伝えている。

激しいコンタクトが繰り返されるなかで、異変が起きた。モロッコ代表のニール・エル・アイナウイは、スコットランド代表の対戦相手に引っ張られたことでユニフォームが引き裂かれ、シャツの交換を余儀なくされた。

ユニフォームが破れるトラブルに見舞われたのは彼だけではない。チェコ代表のパヴェル・シュルツも同様の事態に直面した。同メディアは「チェコ人のシュルツも、少し引っ張られただけで突然ユニフォームに巨大な穴が空いた状態で立ち尽くすことになった」と、その驚きの光景を描写している。

世界最高峰の舞台であるW杯のピッチで相次いだ想定外のハプニング。激しいデュエルのなかで露呈したユニフォームのクオリティーを巡り、現地メディアも大きな関心を寄せている。（FOOTBALL ZONE編集部）