キルフェボン（静岡市葵区）のタルト専門店「キルフェボン」が、2026年のお中元・サマーギフトを全国12店舗および公式オンラインストアで販売。【写真】中元・サマーギフト向け商品がおいしそう！カジュアル用、少人数向けの商品もあるぞ！岡山県産「清水白桃」、和歌山県産「あら川の桃」、青森県産「川中島白桃」を使ったゼリーを詰め合わせた新作「フルーツジュレ ビジュードペーシュ 6個入り」（8391円、以下、税込み）