キルフェボン（静岡市葵区）のタルト専門店「キルフェボン」が、2026年のお中元・サマーギフトを全国12店舗および公式オンラインストアで販売。

【写真】中元・サマーギフト向け商品がおいしそう！ カジュアル用、少人数向けの商品もあるぞ！

岡山県産「清水白桃」、和歌山県産「あら川の桃」、青森県産「川中島白桃」を使ったゼリーを詰め合わせた新作「フルーツジュレ ビジュードペーシュ 6個入り」（8391円、以下、税込み）のほか、「川中島白桃」と山形県産の「ラ・フランス」「ピオーネ」、静岡県産「三ヶ日みかん」のゼリーセット「フルーツジュレ 6個入り」（5799円）、クッキー・バトン・フロランタンが入った焼菓子ギフト「アソート 19個入り」（7191円）などがラインアップ。

さらに、「フルーツジュレ ビジュードペーシュ」の3個入り（4179円）、4種類のフレーバーの焼菓子が楽しめる「ブールドゥフリュイ アソート 20個入り」（2970円）、4種のクッキーを詰め合わせた「クッキー 4個入り」（2946円）も販売されます。

キルフェボンでは、季節ごとに店内の内装デザインを一新し、夏ギフト専用コーナーを新設。お中元・サマーギフトでは、オリジナルデザインの夏仕様の熨斗が使われるということです。