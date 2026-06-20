富津があるのは静岡県――!? テレビ静岡・フジテレビ系バラエティ特番『海だけバラエティ ウナバラ! 〜この夏絶対食べたい! 日本全国港メシ50連発!〜』(7月5日16:05〜)の収録後に取材に応じた結成2年のアイドルグループ・SWEET STEADYの白石まゆみが、富津市観光大使・保田圭の目の前で、思わぬ“失言”をしてしまった。(左から)SWEET STEADY・白石まゆみ、保田圭日本全国の“港メシ”を50連発で紹介する同番組。今回は、専門家が