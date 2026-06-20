TVアニメ『ラーメン赤猫 其の二』最新の放送情報に加え、ティザービジュアル＆ティザーPVを公開。第1期メンバーの続投が決定し、新キャラクター「ジュエル」役を務める畠中祐が追加キャストとして参加。7名の声優キャストと監督＆スタッフよりコメントも到着した。＞＞＞ティザービジュアルや新キャラクターをチェック！（写真12点）集英社『少年ジャンプ＋』にて2022年3月14日より好評連載中のアンギャマン先生による人気マンガ『