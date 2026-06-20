【ラーメン赤猫 其の二】ティザービジュアル＆PV公開！ 新キャラ・ジュエル役は畠中祐に決定！
TVアニメ『ラーメン赤猫 其の二』最新の放送情報に加え、ティザービジュアル＆ティザーPVを公開。第1期メンバーの続投が決定し、新キャラクター「ジュエル」役を務める畠中祐が追加キャストとして参加。7名の声優キャストと監督＆スタッフよりコメントも到着した。
＞＞＞ティザービジュアルや新キャラクターをチェック！（写真12点）
集英社『少年ジャンプ＋』にて2022年3月14日より好評連載中のアンギャマン先生による人気マンガ『ラーメン赤猫』。2024年に異例のスピードでアニメ化され、大きな話題を呼んだ本作は、猫たちが営むラーメン屋で働くことになった人間の珠子（たまこ）と、個性豊かな猫たちとの日常を描いた異色のお仕事物語。猫好きにはたまらない、猫あるある満載。人情ならぬ ”猫情” あふれるハートフルなストーリーと、愛おしい猫たちの姿が多くの視聴者を魅了している。
TVアニメ『ラーメン赤猫』第1期の初回放送時には、日本のX（旧Twitter）でトレンド入りを果たし、「夏アニメ満足度ランキング」では第1位を獲得。その誰も傷つけない優しくあたたかな物語が幅広い世代の心を掴み、愛され続けている本作。このたび、待望の第2期・TVアニメ『ラーメン赤猫 其の二』がいよいよ開店する。
第1期では声優キャストとして、『ラーメン赤猫』店長の文蔵を津田健次郎、接客・レジ・経理を担当する佐々木を杉山紀彰、サイドメニューの調理及びラーメンの盛り付けを担当する黒猫のサブを村瀬迪与、接客を担当する白猫のハナを釘宮理恵、製麺を担当するトラのクリシュナを早見沙織、店員で唯一の「人間」の社珠子を折原くるみが担当。
第1期の豪華キャスト陣の続投に加え、新たに畠中祐がジュエル役として参加が決定した。ジュエルは「猫のホストクラブを作って、No.1を目指す」という夢を抱く情熱的な新入り猫。『ラーメン赤猫』ではホール接客を担当する。
畠中はジュエルを演じるにあたり、「彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！」と熱くコメントを寄せた。
さらに、津田健次郎を含めた6名の声優キャストからも2期決定を喜ぶお祝いのコメントが到着。監督の清水久敏、脚本の村越繁、キャラクターデザイン・総作画監督の千葉道徳、E＆H production代表 朴性厚からも、意気込みのコメントが寄せられた。
あわせて、ティザービジュアルとティザーPVも公開。
ティザービジュアルには、ラーメンのどんぶりを抱える文蔵と、その後ろでおなじみのポーズを決めるジュエルの姿が。第1期のティザービジュアルから続く『ラーメン赤猫』らしさを感じさせるデザインとなっており、作品ならではの温かさと可愛らしさに加え、新たな仲間・ジュエルの登場を印象づけるビジュアルに仕上がっている。
ティザーPVでは、文蔵をはじめとする『ラーメン赤猫』の猫たちが、お店での日常を感じさせるおなじみの掛け声でお客さんをお出迎え。映像のラストには「ジュエルでぃぇす！！ よろしくお願いシャス！」という元気な挨拶とともに、新猫・ジュエルが初登場。第2期での活躍への期待が高まる内容となっている。
このほか、寿司チェーン【はま寿司】でお楽しみいただける【はまっこセット】のおもちゃとコラボも決定。また公式ゲーム『ラーメン赤猫〜ニャンて素敵なラーメン店〜』に新従業猫「ジュエル」の登場が決定している。
（C）アンギャマン／集英社・ラーメン赤猫其の二製作委員会
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集英社『少年ジャンプ＋』にて2022年3月14日より好評連載中のアンギャマン先生による人気マンガ『ラーメン赤猫』。2024年に異例のスピードでアニメ化され、大きな話題を呼んだ本作は、猫たちが営むラーメン屋で働くことになった人間の珠子（たまこ）と、個性豊かな猫たちとの日常を描いた異色のお仕事物語。猫好きにはたまらない、猫あるある満載。人情ならぬ ”猫情” あふれるハートフルなストーリーと、愛おしい猫たちの姿が多くの視聴者を魅了している。
TVアニメ『ラーメン赤猫』第1期の初回放送時には、日本のX（旧Twitter）でトレンド入りを果たし、「夏アニメ満足度ランキング」では第1位を獲得。その誰も傷つけない優しくあたたかな物語が幅広い世代の心を掴み、愛され続けている本作。このたび、待望の第2期・TVアニメ『ラーメン赤猫 其の二』がいよいよ開店する。
第1期の豪華キャスト陣の続投に加え、新たに畠中祐がジュエル役として参加が決定した。ジュエルは「猫のホストクラブを作って、No.1を目指す」という夢を抱く情熱的な新入り猫。『ラーメン赤猫』ではホール接客を担当する。
畠中はジュエルを演じるにあたり、「彼の一生懸命さに、僕も背中を押される気持ちになりました。本当に彼を演じることができて、心から嬉しい気持ちです！！！！」と熱くコメントを寄せた。
さらに、津田健次郎を含めた6名の声優キャストからも2期決定を喜ぶお祝いのコメントが到着。監督の清水久敏、脚本の村越繁、キャラクターデザイン・総作画監督の千葉道徳、E＆H production代表 朴性厚からも、意気込みのコメントが寄せられた。
あわせて、ティザービジュアルとティザーPVも公開。
ティザービジュアルには、ラーメンのどんぶりを抱える文蔵と、その後ろでおなじみのポーズを決めるジュエルの姿が。第1期のティザービジュアルから続く『ラーメン赤猫』らしさを感じさせるデザインとなっており、作品ならではの温かさと可愛らしさに加え、新たな仲間・ジュエルの登場を印象づけるビジュアルに仕上がっている。
ティザーPVでは、文蔵をはじめとする『ラーメン赤猫』の猫たちが、お店での日常を感じさせるおなじみの掛け声でお客さんをお出迎え。映像のラストには「ジュエルでぃぇす！！ よろしくお願いシャス！」という元気な挨拶とともに、新猫・ジュエルが初登場。第2期での活躍への期待が高まる内容となっている。
このほか、寿司チェーン【はま寿司】でお楽しみいただける【はまっこセット】のおもちゃとコラボも決定。また公式ゲーム『ラーメン赤猫〜ニャンて素敵なラーメン店〜』に新従業猫「ジュエル」の登場が決定している。
（C）アンギャマン／集英社・ラーメン赤猫其の二製作委員会
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