NHK紅白歌合戦に5度の出場経験がある韓国の人気女性アイドルグループ『TWICE』メンバー・サナ（29）が披露した、思わず目を疑うようなファッションに賛否の声が上がっている。

6月18日に、ソウル市鍾路区で開催された「TEAZEN」のフォトセッションイベントに出席し、フォトウォールに立ったサナ。身に纏う衣装は、鮮やかな花柄が目立つ白地のレース付きチューブトップドレスだった。問題視されたのは、ドレス前面の裾がめくれてショートパンツに挟まり、太もも部分が大きく露出していた点だ。

ドレスと同じ柄のショートパンツは股下ギリギリで、下着が露出しているようにも見える。サナの大胆なファッションに、この件を報じたネットニュースのコメント欄では「別格の美しさ」といった声が上がったが、いっぽうで

《綺麗だなと思うけどあまり上品に見えない。なんかもったいない》

《こういう衣装って用意されてて断りきれないのかな》

《本人がやりたかったのか、誰がやらせたのか分からないけど、なんか可哀想に感じてしまう》

などの声も。

どうやら韓国でも物議を醸したようで、サナはファンプラットフォーム「Bubble」にて「フィッティングの時はそうならないように着ていたのに、出る時にバタバタしていて鏡を確認できず、裾がめくれた状態で撮られていたことに控室へ戻ってから気づいた」と事情を説明。さらに、「ただでさえフィッティングの時のような状態で出られなくて悲しかったのに、いろいろ言われてさらに悲しい」と気持ちを吐露した。

ただ、サナと同じ衣装を身に纏ったルックブックのモデルも裾を持ち上げて同じ柄のショーツを露出している。そのため、スタイリストの演出ではないのかと指摘する声も……。

「最近の韓流女性アイドルは露出が過激になっています。6月3日には、TWICEのモモさん（29）がInstagramを更新。自身がアンバサダーを務める人気ファッションブランド『Miu Miu（ミュウミュウ）』のアイテムを身に着けたファッションを披露しました。しかしその姿は、トップスの布地は胸元だけ、両脇は2本のストラップで繋がっているのみという“ほぼ裸”の状態。Instagramのコメント欄には《見えちゃいそう》《きわどくて心配になる》などといった声が寄せられる事態となりました」（芸能ライター）

とはいえ、今回のサナのファッションはさすがに“ハプニング”だろう。