“エンタメだから史実に忠実である必要はないが、史実以外の演出がつまらなすぎるので、もう見ない”――――。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。毎週オンエア後には、このような批判コメントがネット上でたびたび見受けられる。視聴者はいったいこのドラマのどこに不満を感じているのだろうか？「たとえば、第21回『風雲！竹田城』（5月31日放送）のワンシーン。主演の仲野太賀（33）が演じる小一郎（後の秀長）と妻の慶