◆好きを貫き時代を超える東京の「外食文化」スクラップ＆ビルドが宿命の東京で、新しい食文化を伝えた第一人者でありながら、長く愛される店。最先端と継続という矛盾を可能にした店を、食シーンの変遷とともにお伝えします。文筆家の井川直子さんにお話しを聞きました。ティオ・ダンジョウでは、本日のタパスがショーケースにずらりと並ぶ浮気な東京が愛し続ける時代を超えた店2007年、アジア初の『ミシュランガイド』東京版が刊