扶桑社より、『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』が7月16日（木）に発売される。＞＞＞サンリオキャラクターズ きらめきかわいいブックをチェック！（写真6点）『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』は、サンリオのキャラクターといっしょに、楽しく遊びながら想像力がぐんぐん育つ大好評の知育ブック。スペシャルふろくは、アイスク