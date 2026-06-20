【サンリオ】キティ・マイメロ・シナモン・クロミ・人気キャラが大集合のきらめきかわいいブック登場！
扶桑社より、『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』が7月16日（木）に発売される。
＞＞＞サンリオキャラクターズ きらめきかわいいブックをチェック！（写真6点）
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』は、サンリオのキャラクターといっしょに、楽しく遊びながら想像力がぐんぐん育つ大好評の知育ブック。
スペシャルふろくは、アイスクリームデザインがかわいいクリアシール手帳。中身が見えるクリアなカバーと、半透明のシール台紙が3枚だ。お気に入りのシールを貼って、自分だけのシール手帳を作ろう。
また、ミニ（ハート）ふうとう、アイス（ハート）ポケットメモ、せいざ（ハート）カードがとじこみ付録として付属する。
中面では、シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、てんつなぎ、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズと楽しく遊びながら子どもの考える力を育ててくれる。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671497
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『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』は、サンリオのキャラクターといっしょに、楽しく遊びながら想像力がぐんぐん育つ大好評の知育ブック。
スペシャルふろくは、アイスクリームデザインがかわいいクリアシール手帳。中身が見えるクリアなカバーと、半透明のシール台紙が3枚だ。お気に入りのシールを貼って、自分だけのシール手帳を作ろう。
中面では、シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、てんつなぎ、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズと楽しく遊びながら子どもの考える力を育ててくれる。
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