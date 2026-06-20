２戦連発だ。現地６月19日に開催された北中米Ｗ杯のグループＣ第２節でモロッコ代表はスコットランド代表とボストン・スタジアムで対戦。１−０で勝利した。虎の子の１点を挙げたのが、イスマエル・サイバリだ。開始２分、ブラヒム・ディアスのパスに抜け出すと、丁寧なコントロールから右足を一閃。強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。初戦のブラジル戦（１―１）でも得点をマークしていた25歳のMFは、これで２試合連続