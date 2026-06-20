ブラジル戦に続いてスコットランド戦でも得点。モロッコ代表25歳が明かすチームの結束力「私たちは家族みたいな関係だ」【Ｗ杯】
２戦連発だ。
現地６月19日に開催された北中米Ｗ杯のグループＣ第２節でモロッコ代表はスコットランド代表とボストン・スタジアムで対戦。１−０で勝利した。
虎の子の１点を挙げたのが、イスマエル・サイバリだ。開始２分、ブラヒム・ディアスのパスに抜け出すと、丁寧なコントロールから右足を一閃。強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。
初戦のブラジル戦（１―１）でも得点をマークしていた25歳のMFは、これで２試合連続のゴール。試合後のインタビューでは「最高の気分だ」と切り出し、「今日は良い試合だった。そして勝点４でグループ首位に立ったのは、素晴らしいことだ」と喜びを口にした。
さらに、チームの“結束力”にも言及。「私たちは皆、同じ目標と夢を持っている。ピッチの外でも一緒に笑い、話し、助け合っている。私たちは家族みたいな関係だ」と語った。
モロッコ代表は24日、GSの最終戦でハイチと激突する。サイバリは「僕たちはどんな試合でも勝ちにいく姿勢は変わらない。次の試合も、特別な準備はしない」と強調。そのうえで、「これまでと同じようにワールドカップの一つの試合として臨むつもりだ」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈な一撃をゴール左上に突き刺す！ モロッコ代表MFサイバリの“衝撃弾”！
現地６月19日に開催された北中米Ｗ杯のグループＣ第２節でモロッコ代表はスコットランド代表とボストン・スタジアムで対戦。１−０で勝利した。
虎の子の１点を挙げたのが、イスマエル・サイバリだ。開始２分、ブラヒム・ディアスのパスに抜け出すと、丁寧なコントロールから右足を一閃。強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。
初戦のブラジル戦（１―１）でも得点をマークしていた25歳のMFは、これで２試合連続のゴール。試合後のインタビューでは「最高の気分だ」と切り出し、「今日は良い試合だった。そして勝点４でグループ首位に立ったのは、素晴らしいことだ」と喜びを口にした。
さらに、チームの“結束力”にも言及。「私たちは皆、同じ目標と夢を持っている。ピッチの外でも一緒に笑い、話し、助け合っている。私たちは家族みたいな関係だ」と語った。
モロッコ代表は24日、GSの最終戦でハイチと激突する。サイバリは「僕たちはどんな試合でも勝ちにいく姿勢は変わらない。次の試合も、特別な準備はしない」と強調。そのうえで、「これまでと同じようにワールドカップの一つの試合として臨むつもりだ」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈な一撃をゴール左上に突き刺す！ モロッコ代表MFサイバリの“衝撃弾”！