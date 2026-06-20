北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表は、現地６月20日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。19日には雨が降りしきるなかで前日練習を実施。冒頭の15分間のみが公開された。 怪我の遠藤航に代わって追加招集された26歳のFW町野修斗が体調不良のために、練習を欠席。ホテルで療養となった。明日の出場は難しいか。森保ジャパンにとっては懸念材料だ。取材・文●江國森（