FIFA ワールドカップ 2026。21日に日本は第2戦・チュニジア戦を迎えます。19日、長野県須坂市では、元日本代表によるトークショーが開かれ、日本の勝利を予想していました。初戦のオランダ戦。終了間際の同点ゴールで勝ち点を得た日本。21日に、勝てば決勝トーナメント進出がぐっと近づくチュニジア戦を迎えます。「みなさん、今日はありがとうございます。野人でございます」須坂市の商業施設に登