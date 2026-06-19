19日夕方、東海道新幹線のJR浜松駅構内で人身事故があリ、東海道新幹線の全線と、山陽新幹線の上り全区間で運転を見合わせています。ＪＲ東海などによりますと、19日午後5時40分ごろ、JR浜松駅を通過しようとした下り「のぞみ49号」に、上り線ホームから線路内に立ち入った人がはねられる事故がありました。事故現場の検証や処理などの関係で、東海道新幹線の全線と、山陽新幹線の上り全区間で運転を見合わせています。JR東