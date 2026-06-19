〜新会社は「単月黒字を維持」〜（株）エスケー（旧：（株）三幸、上尾市）と、関連の（株）エスティー（旧：（株）サンワトレーディング、同所）は６月２日、さいたま地裁より特別清算開始決定を受けた。負債は、エスケーが約１０億７７００万円、エスティーが約４億７０００万円。２社合計で約１５億４７００万円。エスケーは、乾椎茸の選別加工のほか、食品卸や中国からの輸入販売を手掛け、乾椎茸選別加工の分野では全国